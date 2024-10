Anticipazionitv.it - Grande Fratello 25, Maica Benedicto ha lasciato la casa per problemi di salute? Il suo staff svela la verità

Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)haimprovvisamente ladel25, suscitando preoccupazione tra i concorrenti e il pubblico. Lodella ragazza ha chiarito i motivi dell’uscita in una diretta social, rassicurando chenon hadi. Pare che il contratto prevedesse un suo ritorno nellaspagnola, dove Adrian l’aspetta, ma la situazione sentimentale complicata ha reso il trasferimento inevitabile. Ecco i dettagli che emergono dalla vicenda, tra possibili strategie di gioco e relazioni che si intrecciano.25: lodichiarisce la situazione Dopo la sua uscita improvvisa dal25, lodiha rivelato che non ci sono motivi didietro la decisione. “sta bene di, non ha nessun problema di. Sappiamo che il contratto con ilera così stipulato.