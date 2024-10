Giro di vite dei Carabinieri, sanzioni e sequestri (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoNell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Taranto, finalizzati al contrasto dei reati in genere e in particolare del cosiddetto fenomeno dell’”esterovestizione”, nella serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Taranto, coadiuvati dai militari delle Compagnie di Massafra e Martina Franca, nonché un’unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Chieti, hanno eseguito una serie di controlli nelle zone periferiche della città jonica. Durante il servizio, i militari dell’Arma, grazie ad accurate perquisizioni, hanno rinvenuto e sequestrato in un sottoscala di un palazzo condominiale, circa 70 grammi di sostanza stupefacente del tipo “Hashish”. I controlli su strada, poi, hanno portato al controllo di numerose persone e autovetture, nel complesso sono state elevate sanzioni al C.d.S. Tarantinitime.it - Giro di vite dei Carabinieri, sanzioni e sequestri Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoNell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Taranto, finalizzati al contrasto dei reati in genere e in particolare del cosiddetto fenomeno dell’”esterovestizione”, nella serata di ieri idella Compagnia di Taranto, coadiuvati dai militari delle Compagnie di Massafra e Martina Franca, nonché un’unità cinofila del Nucleodi Chieti, hanno eseguito una serie di controlli nelle zone periferiche della città jonica. Durante il servizio, i militari dell’Arma, grazie ad accurate perquisizioni, hanno rinvenuto e sequestrato in un sottoscala di un palazzo condominiale, circa 70 grammi di sostanza stupefacente del tipo “Hashish”. I controlli su strada, poi, hanno portato al controllo di numerose persone e autovetture, nel complesso sono state elevateal C.d.S.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Due perle musicali : “Peter Grimes” a Roma e il doppio “Giro di vite” a Genova. Da non perdere - Più Britten per tutti? Va benissimo: è il più grande operista del dopoguerra, non ne avremo mai abbastanza, e paiono definitivamente superate perfino le antiche scomuniche per manc... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)

Studenti aggrediti dai «maranza». Nuovo giro di vite con la polizia in Porta Nuova - SICUREZZA. Formalizzata la denuncia dopo la tentata rapina: ora le telecamere al vaglio. In contatto i genitori e l’assessore del Comune di Bergamo Angeloni. Continuano i controlli delle forze dell’ordine. (Ecodibergamo.it)

Festa del Cinema di Roma. “Mani nude” con Alessandro Gassmann e “Anora”, Palma d’oro di Cannes77 - Nei tornanti bui della vita. È lì che guardano i due film in cartellone alla 19a Festa del Cinema di Roma, nell’ottavo giorno di proiezioni. Anzitutto l’italiano “Mani nude”, opera seconda di Mauro Ma ... (difesapopolo.it)

Papa Francesco chiede un sacrificio di 500 euro ai cardinali di Curia per risanare i bilanci vaticani - Papa Francesco “ha disposto che venga sospesa l’erogazione della ‘Gratifica per la Segreteria’ e della ’indennità di Uffici’ finora riconosciute tra gli emolumenti mensili”. Questo si legge in una let ... (farodiroma.it)

Alla Festa del Cinema "Adorazione", la serie tv girata a Sabaudia sulle musiche di Fabri Fibra - Alice nella città presenta in anteprima i primi episodi della serie tv che andrà in onda su Netflix dal prossimo 20 novembre. Un cast di giovanissimi e adulti a confronto. Nel cast anche Noemi e Ileni ... (latinatoday.it)