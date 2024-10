Frontale tra due auto in curva sulla 45 a Fabiano (Di giovedì 24 ottobre 2024) Due persone sono rimaste ferite nell'incidente stradale avvenuto a Fabiano di Rivergaro, lungo la Statale 45, poco prima delle 20 di giovedì 24 ottobre. Per cause ancora da chiarire, due auto si sono scontrare frontalmente in curva. Un impatto violento che ha richiesto l'arrivo sul posto del 118 Ilpiacenza.it - Frontale tra due auto in curva sulla 45 a Fabiano Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Due persone sono rimaste ferite nell'incidente stradale avvenuto adi Rivergaro, lungo la Statale 45, poco prima delle 20 di giovedì 24 ottobre. Per cause ancora da chiarire, duesi sono scontrare frontalmente in. Un impatto violento che ha richiesto l'arrivo sul posto del 118

