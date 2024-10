Temporeale.info - Formia / “L’eredità di Cassandra”, Francesca Iannello presenta il suo primo romanzo

Leggi tutta la notizia su Temporeale.info

(Di giovedì 24 ottobre 2024)– “Ambra, Agatha e Giada sono tre gemelle e streghe in erba. Dopo il loro ottavo compleanno, le prime due ottengono subito i loro poteri, mentre Giada resta l’unica a non aver ancora manifestato il suo dono e a non poter accedere così alla famosa scuola per streghe, l’Accademia del Giorno e della Notte. L'articolo/ “di”,il suoTemporeale Quotidiano.