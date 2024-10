Fezzanese, il Foligno certifica la crisi. Terza sconfitta consecutiva per i verdi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Fulgens Foligno 2 Fezzanese 1 FULGENS Foligno: Tognetti, Santarelli, Mancini, Ceccuzzi, Nuti, Schiaroli, Panaioli (77’ Settimi), Brevi (77’ Pupo Posada), D’Urso (61’ Tomassini), Khribech (70’ Di Cato), Calderini (90’ Mattia). A disp. Lori, Cesaretti, Maselli, Monanni. All. Manni. Fezzanese: Pucci, Salvetti, Stradini (65’ Gabelli), Selimi, Masi, Del Bello, Campana (65’ Cargiolli), Cantatore (81’ D’Alessandro), Lunghi (71’ Mulattieri), Bruccini, Scieuzo (55’ Loffredo). A disp. Andreoli, Galloro, Smecca, Giampieri. All. Rolla. Arbitro: Zito di Rossano (assistenti Casula di Carbonia e Serusi di Oristano). Marcatori: 77’ Bruccini, 85’ Tomassini, 89’ Pupo Posada Foligno - Terza sconfitta consecutiva per la Fezzanese che perde 2-1 nel finale sul campo del Fulgens Foligno nel primo turno infrasettimanale stagionale valevole come ottava giornata del girone E di serie D. Sport.quotidiano.net - Fezzanese, il Foligno certifica la crisi. Terza sconfitta consecutiva per i verdi Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Fulgens1 FULGENS: Tognetti, Santarelli, Mancini, Ceccuzzi, Nuti, Schiaroli, Panaioli (77’ Settimi), Brevi (77’ Pupo Posada), D’Urso (61’ Tomassini), Khribech (70’ Di Cato), Calderini (90’ Mattia). A disp. Lori, Cesaretti, Maselli, Monanni. All. Manni.: Pucci, Salvetti, Stradini (65’ Gabelli), Selimi, Masi, Del Bello, Campana (65’ Cargiolli), Cantatore (81’ D’Alessandro), Lunghi (71’ Mulattieri), Bruccini, Scieuzo (55’ Loffredo). A disp. Andreoli, Galloro, Smecca, Giampieri. All. Rolla. Arbitro: Zito di Rossano (assistenti Casula di Carbonia e Serusi di Oristano). Marcatori: 77’ Bruccini, 85’ Tomassini, 89’ Pupo Posadaper lache perde 2-1 nel finale sul campo del Fulgensnel primo turno infrasettimanale stagionale valevole come ottava giornata del girone E di serie D.

