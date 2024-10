Lanazione.it - Festival dei Popoli: il sogno rosa di un futuro possibile al Cinema La Compagnia

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Firenze, 24 ottobre 2024 - Esploratrici del mondo. Per realizzare con coraggio e determinazione ildi un: non è solo un omaggio alle donne, ma l'investimento sul loro sguardo sensibile e creativo l'immagine che inaugura la 65esima edizione deldei, la rassegna dipiù longeva d'Europa in programma dal 2 al 10 novembre alLaed in streaming su MYmovies ONE. Ilpresieduto da Roberto Ferrari e diretto da Alessandro Stellino e Claudia Maci torna in città nell'ambito della "50 giorni dia Firenze" presentando un programma di oltre novanta film e documentari - metà diretti da donne - anteprime e ospiti d'eccezione.