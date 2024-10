Fermare il riarmo, la campagna delle associazioni pacifiste. Fratoianni: “No al 2% del Pil per le spese militari, serve unità delle opposizioni” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ridurre le spese militari, tassare gli extra profitti delle aziende del comparto bellico, spostare le risorse a favore della salute, dell’istruzione, dell’ambiente, della cooperazione e della pace. A poche ore dall’arrivo della manovra a Montecitorio, diverse associazioni pacifiste – da Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace a Greenpeace Italia, fino a Rete Italiana Pace e Disarmo e Sbilanciamoci! – hanno lanciato la nuova campagna contro l’aumento delle spese per gli armamenti. “Non sono ancora disponibili le tabelle allegate alla manovra, ma prevediamo una crescita in termini di valore assoluto: per il 2025 le spese militari possono superare i 30 miliardi, sarebbe la prima volta nella storia. A incidere sono soprattutto le continue richieste per cacciabombardieri, munizioni, carri armati, elicotteri e sistemi d’arma. Ilfattoquotidiano.it - Fermare il riarmo, la campagna delle associazioni pacifiste. Fratoianni: “No al 2% del Pil per le spese militari, serve unità delle opposizioni” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ridurre le, tassare gli extra profittiaziende del comparto bellico, spostare le risorse a favore della salute, dell’istruzione, dell’ambiente, della cooperazione e della pace. A poche ore dall’arrivo della manovra a Montecitorio, diverse– da Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace a Greenpeace Italia, fino a Rete Italiana Pace e Disarmo e Sbilanciamoci! – hanno lanciato la nuovacontro l’aumentoper gli armamenti. “Non sono ancora disponibili le tabelle allegate alla manovra, ma prevediamo una crescita in termini di valore assoluto: per il 2025 lepossono superare i 30 miliardi, sarebbe la prima volta nella storia. A incidere sono soprattutto le continue richieste per cacciabombardieri, munizioni, carri armati, elicotteri e sistemi d’arma.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli si mobilita contro il G7 : corteo per la Palestina e contro le spese militari - La leader sociale ha affermato che questa decisione è un segnale allarmante che il governo sta ignorando i bisogni fondamentali dei cittadini. “È inaccettabile che ci sia un blocco così distante dall’evento principale“, ha affermato. Con una presenza attiva e un messaggio indirizzato sia a livello locale che internazionale, i movimenti napoletani mirano a rimanere focalizzati sulle loro richieste. (Gaeta.it)

Russia - aumento spese militari del 32 - 5% nel 2025 - in autunno 133mila soldati in più - Putin : “Raggiungeremo tutti gli obiettivi” - Putin passa al vero e proprio contrattacco per cercare di sferrare l'attacco decisivo per la guerra in Ucraina, e nel giorno in cui celebra i due anni dal . La Russia aumenterà le spese militari del 32,5% nel 2025, mentre in autunno è previsto un ulteriore boost per l'esercito: 133mila soldati in più. (Ilgiornaleditalia.it)

“Ora fai ritrattare De Masi o il governo Draghi cade” - Quella sua intervista al Fatto spiegò, in via definitiva, che aria tirava ai piani alti dei Cinque Stelle. Soprattutto, accelerò la caduta del governo Draghi. Al punto che qualcuno a Palazzo Chigi vol ... (ilfattoquotidiano.it)

Editoriale. Tra guerra e clima un circolo vizioso - La produzione di armi dipende da grandi quantità di metalli, minerali e combustibili fossili tutte attività che contribuiscono in maniera robusta a vari tipi di inquinamento, mentre le spese militari ... (avvenire.it)

“Ferma il riarmo” Idee per sostituire le spese militari - È stata presentata alla Camera “Ferma il riarmo”, una nuova campagna per la riduzione delle spese militari, promossa da PerugiAssisi, Greenpeace, Sbilanciamoci! e Rete Italiana Pace e Disarmo. Le asso ... (ilfattoquotidiano.it)