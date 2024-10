Biccy.it - Ex vincitore di Sanremo non tornerà all’Ariston: “Non vado con ragazzini che hanno pubblicato un solo singolo”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Fabrizio Moro ha detto “2025? Thank u, next“. L’exdella categoria Nuove Proposte nel 2007 e dei Big nel 2018 insieme ad Ermal Meta, quest’anno non invierà nessun pezzo per essere selezionato nel Festival didi Carlo Conti. Lo ha rivelato lui stesso, facendo polemica, a Luca Dondoni de La Stampa. “Il cantautorato della mia generazione sta per essere soppresso. A voglia a chiamarci per fare i concerti per la pace chiamate i rapper o i rapper che farciscono le classifiche di streaming e vediamo cosa succede. Voglio godermi quello che sono riuscito a creare e costruire in vent’anni di carriera. Ogni anno si fa il mio nome e non mi presento mai. Questo è un momento della mia vita nel quale non voglio avere troppa pressione sulle spalle, non riesco a sopportarla. Voglio godermi quello che sono riuscito a creare e costruire in vent’anni di carriera.