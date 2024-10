Enrico Fabianelli è campione italiano di ciclismo paralimpico (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un castiglionese nel gradino più alto del podio nel Campionato italiano di ciclismo Paraolimpico Mountain Bike, che si è disputato domenica 20 ottobre a Castro (Lecce), all’interno della prestigiosa UCI-Marathon Castro Legend Cup.Alla vigilia, Enrico Fabianelli aveva promesso al figlio Arezzonotizie.it - Enrico Fabianelli è campione italiano di ciclismo paralimpico Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un castiglionese nel gradino più alto del podio nel CampionatodiParaolimpico Mountain Bike, che si è disputato domenica 20 ottobre a Castro (Lecce), all’interno della prestigiosa UCI-Marathon Castro Legend Cup.Alla vigilia,aveva promesso al figlio

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Enrico Fabianelli si laurea campione italiano di ciclismo paralimpico mtb nella categoria mc5 - In particolare quella di Enrico Fabianelli, che ha conquistato con merito il suo primo titolo italiano E come ha dichiarato il sindaco Mario Agnelli, via social, “UNO DI QUELLI CHE NON MOLLA MAI. Nella gara di domenica scorsa in Puglia, al termine di una volata mozzafiato, Enrico, del Team Errepi, ha tagliato il traguardo per primo nella categoria MC5. (Lanazione.it)

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : Vece in finale nel Time Trial! Predomo agli ottavi - Venturelli quinta col record italiano nell’inseguimento - 187, 54. 26: Primo posto per l’australiano Hoffman con 9?505 13. Ora la giovane Federica Venturelli con la australiana Botha 15. 366, 53. 12. 54: MIRIAM VECE E’ IN FINALE! L’azzurra ottiene il quinto tempo provvisorio con 33?335 non lontana dalle britanniche e questa sera sarà al via nella gara che vale le medaglie. (Oasport.it)

Motociclismo - la pratese Matilde Contri sesta nel Campionato Italiano Velocità - . Un piazzamento che la giovane pratese ha ottenuto anche grazie al rendimento fatto registrare nell'ultimo round del Civ, andato in archivio nei giorni scorsi ad Imola: alla sesta posizione ottenuta al termine di “gara 1” ha fatto seguito la quinta piazza di “gara 2”. “Chiudo il campionato in sesta posizione assoluta, davvero contenta e emozionata. (Sport.quotidiano.net)