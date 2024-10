Elezioni USA, sale lo scontro tra Kamala Harris e Donald Trump (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si avvicinano le Elezioni americane Si avvicina la corsa alla Casa Bianca e alle Elezioni americane, con l’appuntamento fissato per il 5 novembre. Gli americani sceglieranno, chi tra Kamala Harris e Donald Trump sarà il successore di Joe Biden. In Pannsylvania, alla CNN, la Harris ha detto: “Sono convinta che Trump sia un fascista. E non lo penso solo io, ma anche le persone che hanno lavorato con lui. Trump non difenderà la Costituzione americana, la ucciderà”. Poi la Harris ha ribadito come Trump rappresenti un pericolo per tutti e dice come l’ex Potus: “è pronto a stilare una lista dei suoi nemici per vendicarsi. Attaccherà i suoi oppositori pacifici o i giornalisti. Ha detto di essere pronto ad usare l’esercito contro il nemico interno. Io rappresento una nuova generazione di leader, un approccio nuovo che si basa su esperienze diverse”. Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si avvicinano leamericane Si avvicina la corsa alla Casa Bianca e alleamericane, con l’appuntamento fissato per il 5 novembre. Gli americani sceglieranno, chi trasarà il successore di Joe Biden. In Pannsylvania, alla CNN, laha detto: “Sono convinta chesia un fascista. E non lo penso solo io, ma anche le persone che hanno lavorato con lui.non difenderà la Costituzione americana, la ucciderà”. Poi laha ribadito comerappresenti un pericolo per tutti e dice come l’ex Potus: “è pronto a stilare una lista dei suoi nemici per vendicarsi. Attaccherà i suoi oppositori pacifici o i giornalisti. Ha detto di essere pronto ad usare l’esercito contro il nemico interno. Io rappresento una nuova generazione di leader, un approccio nuovo che si basa su esperienze diverse”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La scelta degli italiani : Kamala Harris maggiormente preferita rispetto a Donald Trump nelle elezioni Usa - Il contesto internazionale, segnato da crisi climatiche, conflitti geopolitici e cambiamenti sociali, rende la scelta del candidato presidente di fondamentale importanza per i cittadini italiani, che guardano con attenzione agli sviluppi politici statunitensi. Nonostante la netta affermazione di Harris, lo scetticismo nei confronti di Trump è palpabile. (Gaeta.it)

Elezioni Usa - Bill Gates dona 50 milioni alla campagna di Kamala Harris : “Teme un secondo mandato di Donald Trump” - Il motivo della decisione di Gates è la preoccupazione per una seconda presidenza del candidato repubblicano: “Sostengo i candidati che dimostrano un chiaro impegno nel migliorare la sanità, ridurre la povertà e combattere il cambiamento climatico negli Stati Uniti e nel mondo. Mentre i sondaggi danno i due candidati alla Presidenza degli Stati Uniti impegnati in un testa a testa, a rispondere al supporto offerto da Elon Musk al candidato repubblicano, con tanto di lotteria da 1 milione di dollari al giorno per chiunque prometta di sostenere il tycoon alle elezioni del prossimo 5 novembre, arriva il fondatore di Microsoft, Bill Gates, che ha donato 50 milioni di dollari per il rush finale della vicepresidente in carica che sta già facendo registrare un record nella raccolta fondi. (Ilfattoquotidiano.it)

Kamala Harris : ‘se Trump vincerà le elezioni - Putin arriverà a Kiev’ - . Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky affermando, in un incontro con alcuni giornalisti: “Secondo me, dipende innanzitutto dalle elezioni negli Stati Uniti”. . Le sue dichiarazioni erano state poste sotto embargo fino. La possibilità di avviare negoziati di pace con la Russia “dipenderà” dal risultato delle elezioni presidenziali americane, previste per il 5 novembre. (Imolaoggi.it)