È troppo vado via Mario trema Uomini e Donne | il cavaliere più discusso molla E svela il motivo

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)Cusitore vicino all’addio? Fin dal suo arrivo alo speaker radiofonico ha colpito tutti per i suoi modi, il suo temperamento e, perché no, anche per la sua bellezza. La storia con Ida Platano resterà nella storia del programma anche per il suo finale non certo esaltante. Come molti ricordano, dopo una segnalazione che rivelava come iloggi tronista avesse trascorso la serata con un’altra, Ida ha interrotto la relazione. OggiCusitore è diventato tronista del Trono Over, come tra l’altro un’altra conoscenza del programma, Ernesto Russo, aveva previsto. In breve tempo diversesi sono avvicinate a lui, e per qualcuna diciamo che c’è stato anche qualcosa in più di un semplice avvicinamento. Tuttavia nel corso della puntata registrata il 22 ottobre il tronista ha scioccato tutti i presenti con una confessione. Leggi anche: “Eri, sei e sarai”.