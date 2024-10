Dossieraggi e accessi illeciti a banche dati, vertice a P.Chigi (Di giovedì 24 ottobre 2024) I problemi relativi agli accessi illeciti alle banche dati informatiche pubbliche, anche alla luce dei nuovi casi emersi di molteplici accessi abusivi e di attività di Dossieraggio, sono state al centro di una riunione, oggi pomeriggio a Palazzo Chigi, coordinata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, a cui hanno preso parte i vertici delle Forze di Polizia, dell'intelligence, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e del comparto della Difesa. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi spiegando che sono state approfondite le novità già introdotte dopo l'incontro del marzo scorso e i percorsi di tipo amministrativo e organizzativo per rendere più stringente il sistema dei controlli, con adeguati alert atti a scongiurare gli abusi e con verifiche periodiche. Quotidiano.net - Dossieraggi e accessi illeciti a banche dati, vertice a P.Chigi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) I problemi relativi aglialleinformatiche pubbliche, anche alla luce dei nuovi casi emersi di moltepliciabusivi e di attività dio, sono state al centro di una riunione, oggi pomeriggio a Palazzo, coordinata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, a cui hanno preso parte i vertici delle Forze di Polizia, dell'intelligence, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e del comparto della Difesa. Lo riferiscono fonti di Palazzospiegando che sono state approfondite le novità già introdotte dopo l'incontro del marzo scorso e i percorsi di tipo amministrativo e organizzativo per rendere più stringente il sistema dei controlli, con adeguati alert atti a scongiurare gli abusi e con verifiche periodiche.

