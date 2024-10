Quotidiano.net - DISPERSIONE

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Mentre lascolastica è un fenomeno più ampio e complesso, che coinvolge diverse dimensioni della vita sociale del minore e della comunità in cui vive, l’abbandono scolastico ne costituisce un caso limite: in generale, si riferisce all’interruzione definitiva degli studi da parte di un giovane. Secondo i dati di Openpolis, l’abbandono scolastico si attestava al 10,5% in Italia nel 2023, in calo dall’11,5% del 2022. Ma se la diminuzione dell’abbandono vero e proprio della scuola è una tendenza piuttosto costante e consolidata degli ultimi due decenni, sottolinea il report di Openpolis, laimplicita ha avuto un andamento del tutto diverso.