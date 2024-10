Conte: «Rinnovo Kvara? Da un bel po’ se ne parla. Io chiedo concentrazione, di onorare sempre la maglia» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Conte in conferenza stampa ha parlato del Rinnovo di Kvara e delle voci che si rincorrono. Per l’allenatore del Napoli sono discorsi che vanno oltre le sue prerogative. Al di là di ogni discorso, mister Conte vuole un Khvicha concentrato al massimo sulla stagione in corso, sempre pronto ad onorare la maglia. Conte: «Ci deve essere un’accordo che soddisfi entrambi le parti» I discorsi sul Rinnovo di Kvara lo infastidiscono? «Su questo famoso Rinnovo è da un bel po’ che se ne parla. Sicuramente c’è una discussione tra il club e l’entourage del giocatore. Entrare nei dettagli, c’è il club, il direttore sportivo, parlano loro. Quello che posso dire, che chiedo, a Khvicha che continui a fare quello che sta facendo. Lui è un professionista serio, esemplare. Deve essere concentrato su questa stagione. Mi auguro in futuro che le cose possano essere sistemate, che si possa trovare un accordo. Ilnapolista.it - Conte: «Rinnovo Kvara? Da un bel po’ se ne parla. Io chiedo concentrazione, di onorare sempre la maglia» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)in conferenza stampa hato deldie delle voci che si rincorrono. Per l’allenatore del Napoli sono discorsi che vanno oltre le sue prerogative. Al di là di ogni discorso, mistervuole un Khvicha concentrato al massimo sulla stagione in corso,pronto adla: «Ci deve essere un’accordo che soddisfi entrambi le parti» I discorsi suldilo infastidiscono? «Su questo famosoè da un bel po’ che se ne. Sicuramente c’è una discussione tra il club e l’entourage del giocatore. Entrare nei dettagli, c’è il club, il direttore sportivo,no loro. Quello che posso dire, che, a Khvicha che continui a fare quello che sta facendo. Lui è un professionista serio, esemplare. Deve essere concentrato su questa stagione. Mi auguro in futuro che le cose possano essere sistemate, che si possa trovare un accordo.

