Conte licenzia Grilloperde contratto

(Di giovedì 24 ottobre 2024) 12.55 "Beppe Grillo è responsabile di una controcomunicazione che fa venire meno le ragioni di una collaborazione contrattuale". Cosìannuncia la sua decisione di non rinnovare il compenso di 300 mila euro al fondatore di M5S, nel libro di Vespa "Hitler e Mussolini" Grillo,ha raccontato,"ha rivendicato il compenso come garante", ma "io non ho mai accettato che venisse pagato per questa funzione". "Di fronte a un processo costituente che ha coinvolto l'intero movimento, Grillo sta portando avanti atti di sabotaggio",ha spiegato.