Con il gol al Palermo ho ritrovato la mia strada

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La rivincita di Ettore. Dopo una decina di mesi non proprio facili, con malanni fisici che ne hanno limitato il rendimento e pure qualche ingenerosa critica sui social, Gliozzi sabato scorso ha trovato la sua più bella prestazione in gialloblu dando il via alla rimonta con il, siglando una rete e propiziando quella di Caldara. Il numero nove canarino ieri pomeriggio har accontato questo suo momento. "Per me era importante rientrare per dare una mano alla squadra. Putroppo, da quando sono arrivato a gennaio, non sono mai riuscito a dare continuità e per me è fondamentale stare bene. Sabato ho provato a lasciarmi alle spalle un mese difficile, segnare è stato bellissimo e spero finalmente di aver trovato la giusta condizione.