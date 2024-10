'Comunicare la Speranza' convegno con la Pastorale Giovanile Regionale (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Pastorale Giovanile Regionale della Campania ha scelto di dare vita a un evento di grande rilevanza che unisce i due momenti fondamentali per la Regione: il Meeting delle Consulte e il convegno di Pastorale Giovanile nel Seminario Vescovile di Aversa. Nasce così un momento di condivisione che Casertanews.it - 'Comunicare la Speranza' convegno con la Pastorale Giovanile Regionale Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ladella Campania ha scelto di dare vita a un evento di grande rilevanza che unisce i due momenti fondamentali per la Regione: il Meeting delle Consulte e ildinel Seminario Vescovile di Aversa. Nasce così un momento di condivisione che

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In undici della Pastorale Giovanile in viaggio a piedi a Santiago - Magari alla fine dell’articolo, tu che stai leggendo dirai “chissà , un giorno toccherà anche a me vivere di queste emozioni”. Il tratto più difficile del cammino l’abbiamo affrontato con la pioggia. E cosi ogni giorno. Così c’è scritto nel libro che ha accompagnato il pellegrinaggio a piedi verso Santiago, di 11 Figli di Dio. (Anteprima24.it)

In undici della Pastorale Giovanile in viaggio a piedi a Santiago - Vi lasciamo così, svelandovi ciò che gli abbiamo sussurrato all’orecchio: Amico mio, raccomandami a Dio. E così è stato. Ci siamo abbracciati forte, ma non sapevamo che ci aspettava un ultimo gesto. Sempre insieme. La sera prima dell’ultima tappa che ci avrebbe portato a Santiago, davanti ai nostri occhi la frase “Vieni Servo Buono e Fedele, prendi parte alla Gioia del tuo Padrone”. (Anteprima24.it)