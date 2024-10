Chiara Ferragni e Silvio Campara, dal flirt estivo alla rottura: lui è tornato dalla moglie (Di giovedì 24 ottobre 2024) Chiara Ferragni e Silvio Campara sarebbero già al capolinea. La relazione tra i due non è mai stata confermata, ma nell’agosto del 2024 foto e indiscrezioni si sono susseguite, parlando della love story e dell’addio dell’uomo alla moglie. Donna da cui, però, sarebbe tornato. A rivelarlo è Repubblica, che ha spiegato come la liaison tra l’influencer e l’imprenditore di Golden Goose sia ufficialmente arrivata al capolinea. Se così dovesse essere, ha spiegato il quotidiano, a dispiacersi sarebbero anche i soci di Chiara Ferragni nelle società di Fenice srl, che speravano in Campara per risollevare le sorti del brand. Il logo del brand Ferragni (Imagoeconomica).Campara è stato visto con moglie e figli L’indiscrezione si basa sulle foto pubblicate da Chi in cui il 45enne è ritratto al fianco della moglie Giulia Luchi, insieme ai figli. Lettera43.it - Chiara Ferragni e Silvio Campara, dal flirt estivo alla rottura: lui è tornato dalla moglie Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)sarebbero già al capolinea. La relazione tra i due non è mai stata confermata, ma nell’agosto del 2024 foto e indiscrezioni si sono susseguite, parlando della love story e dell’addio dell’uomo. Donna da cui, però, sarebbe. A rivelarlo è Repubblica, che ha spiegato come la liaison tra l’influencer e l’imprenditore di Golden Goose sia ufficialmente arrivata al capolinea. Se così dovesse essere, ha spiegato il quotidiano, a dispiacersi sarebbero anche i soci dinelle società di Fenice srl, che speravano inper risollevare le sorti del brand. Il logo del brand(Imagoeconomica).è stato visto cone figli L’indiscrezione si basa sulle foto pubblicate da Chi in cui il 45enne è ritratto al fianco dellaGiulia Luchi, insieme ai figli.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

È finita la relazione tra Chiara Ferragni e Silvio Campara : “Lui è tornato dalla moglie” - Due storie di vita e di amicizia fatte di rispetto reciproco, lontane da flash e copertine, che però non hanno trovato una linea retta”. Lontano anche da future chiacchiere” aveva concluso il giornalista. “Ma secondo le nostre fonti il rispetto tra i due è immutato. . Per tutta l’estate si è vociferato sulla presunta relazione tra l’influencer e il manager con i due che erano stati fotografati anche insieme, seppur non in atteggiamenti intimi, durante una vacanza in Grecia. (Tpi.it)

Chiara Ferragni incinta? La decisione di Silvio Campara non lascia dubbi - La famiglia è il luogo del cuore in cui si è rifugiata dopo il caso del pandoro Balocco dal quale non è ancora uscita completamente. Subito dopo, la separazione dal marito e la battaglia legale per il divorzio che non è ancora iniziata davvero. Ma come stanno davvero le cose? Chiara Ferragni incinta? Tutta la verità Una storia che sarebbe già finita, quella tra Chiara Ferragni e Silvio Campara, durata il tempo di un’estate. (Dilei.it)

Silvio Campara e Chiara Ferragni : la relazione è finita - ma spuntano voci di gravidanza - La relazione tra Silvio Campara, CEO di Golden Goose, e Chiara Ferragni sembra ormai un capitolo chiuso. Nei giorni scorsi, il giornalista Gabriele Parpiglia aveva già svelato la fine della frequentazione, e ora il settimanale Chi lo conferma con nuove immagini. it. . è stato infatti paparazzato. (Dailynews24.it)