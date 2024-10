Cesena come Bologna e Milano, al Vidia va in scena uno "Special Stop Making Sense Party" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Cesena come Milano o Bologna. Anche nella città malatestiana, infatti, grazie al Vidia Club, si terrà una delle pochissime date Speciali per ballare con il film dei Talking Heads, uno "Special Stop Making Sense Party". Sarà un'occasione unica e si svolgerà sabato 26 ottobre con apertura delle Cesenatoday.it - Cesena come Bologna e Milano, al Vidia va in scena uno "Special Stop Making Sense Party" Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024). Anche nella città malatestiana, infatti, grazie alClub, si terrà una delle pochissime datei per ballare con il film dei Talking Heads, uno "". Sarà un'occasione unica e si svolgerà sabato 26 ottobre con apertura delle

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stop al cellulare in classe - come sta andando? L’esperienza di un liceo a Cesena : “Sappiamo che negli armadietti finiscono telefoni antidiluviani - ma i trasgressori sono pochi. Difficoltà soprattuto con i più grandi” - . Al Liceo Scientifico Augusto Righi di Cesena, il cellulare in classe è bandito. L'articolo Stop al cellulare in classe, come sta andando? L’esperienza di un liceo a Cesena: “Sappiamo che negli armadietti finiscono telefoni antidiluviani, ma i trasgressori sono pochi. Dall'anno scorso, l'istituto ha introdotto un regolamento che impone agli studenti di depositare i propri dispositivi in appositi box chiusi a chiave all'inizio di ogni lezione. (Orizzontescuola.it)

'Splendida d'Italia' - nella finalissima trionfa anche un po' di Cesena. Si pensa al Foro Annonario come location fissa - Ha trionfato un po' di Cesena alla finale del concorso nazionale di bellezza "Splendida d'Italia" che si è svolto lo scorso fine settimana in Calabria. A vincere è stata la messinese Caterina Milo di 16 anni, ma la fascia "Splendida moda" e la fascia di "Splendida eleganza" sono andate... (Cesenatoday.it)

Cibo di strada e contaminazione di culture : "A Cesena l'unico Festival originale - come Sanremo per la musica" - Il 4-5-6 ottobre 2024, Piazza della Libertà a Cesena ospiterà la nuova edizione del Festival Internazionale del Cibo di Strada, organizzato come ogni anno da Confesercenti Ravenna-Cesena e da Slow Food in collaborazione con numerosi partner. Leggi le notizie di CesenaToday su Whatsapp... (Cesenatoday.it)