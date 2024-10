Ilgiorno.it - Cesano Boscone, investita sulle strisce: muore in ospedale

(Di giovedì 24 ottobre 2024)(Milano), 24 ottobre 2024 – I soccorritori e il personale medico hanno tentato in ogni modo di salvarle la vita, ma le condizioni della 91enne Lidia Romano erano troppo gravi ed è morta pochi minuti dopo essere stata portata in. TravoltaL'incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo le 9.30: la donna, residente a Corsico, stava attraversando su via Monte Rosa,pedonali all’incrocio con via Roma, verso via Milano. Da dove proveniva, invece, un 68enne residente a Cisliano, che ha raccontato agli agenti di non essersi accorto della presenza della donna, svoltando a sinistra.