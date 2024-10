Quifinanza.it - Canone Rai da 90 a 70 euro, non ci sarà la proroga per il 2025: rischio rialzi in bolletta

(Di giovedì 24 ottobre 2024) IlRai ridotto (da 90 a 70) per il 2024, non vedrà alcunanel. La Manovra, al momento, non prevede il rinnovo di questa riduzione. Solo una settimana fa il ministro Giorgetti l’aveva confermato, ma nel testo della legge di Bilancio non compare. Senza una, le famiglie italiane rischiano un aumento del costo delRai, che tornerebbe a 90, con conseguente impatto sulle bollette elettriche. Il Codacons ha già denunciato che la mancatadel taglio peserà tra i 420 e i 430 milioni disulle famiglie nel. Addio alla riduzione delRai anche nelLa riduzione delRai da 90 a 70, introdotta nella Manovra del 2023 per l’anno successivo, era stata salutata come un successo dalla Lega.