Bologna-Milan rinviata per maltempo: l’ordinanza del sindaco (Di giovedì 24 ottobre 2024) Bologna, 24 ottobre 2024 – Bologna-Milan in programma sabato 26 ottobre alle 18 allo stadio Dall’Ara non si giocherà. Il sindaco Matteo Lepore, sentiti il questore e il prefetto, questo pomeriggio, giovedì 24 ottobre, ha infatti firmato un’ordinanza con cui ordina di sospendere la partita valida per la nona giornata del campionato di Serie A. A seguito dell’alluvione che ha colpito il Comune di Bologna dal 19 ottobre in alcune zone della città – si legge nell’ordinanza – e in particolare nel quartiere Porto-Saragozza (proprio dove si trova lo Stadio Dall’Ara), sono in corso intense attività di ripristino della situazione nelle aree pubbliche e nelle proprietà private. Sport.quotidiano.net - Bologna-Milan rinviata per maltempo: l’ordinanza del sindaco Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 –in programma sabato 26 ottobre alle 18 allo stadio Dall’Ara non si giocherà. IlMatteo Lepore, sentiti il questore e il prefetto, questo pomeriggio, giovedì 24 ottobre, ha infatti firmato un’ordinanza con cui ordina di sospendere la partita valida per la nona giornata del campionato di Serie A. A seguito dell’alluvione che ha colpito il Comune didal 19 ottobre in alcune zone della città – si legge nel– e in particolare nel quartiere Porto-Saragozza (proprio dove si trova lo Stadio Dall’Ara), sono in corso intense attività di ripristino della situazione nelle aree pubbliche e nelle proprietà private.

