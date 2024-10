Bologna-Milan con Calabria: in campo o in panchina? Le ultime news (Di giovedì 24 ottobre 2024) Davide Calabria, difensore e capitano rossonero, tornerà a disposizione di Paulo Fonseca per Bologna-Milan di sabato al 'Dall'Ara' Pianetamilan.it - Bologna-Milan con Calabria: in campo o in panchina? Le ultime news Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Davide, difensore e capitano rossonero, tornerà a disposizione di Paulo Fonseca perdi sabato al 'Dall'Ara'

Verso Bologna-Milan - Davide Calabria torna a disposizione? Le ultime - it (@dailymilan. . Milan, per la gara contro il Bologna potrebbe rivedersi almeno tra i convocati il capitano rossonero Davide Calabria: le condizioni Verso Bologna-Milan, finalmente potrebbe rivedersi Davide Calabria almeno tra i convocati! Le ultime sulle sue condizioni View this post on Instagram A post shared by dailymilan. (Dailymilan.it)

Milan - Rafael Leao torna in panchina? A Bologna pronto Okafor… - Ecco che, quindi, l’Okafor visto nelle ultime gare sta mettendo in mostra cose migliori. Rafa non riesce più a fare gli strappi di una volta, salta molto meno l’uomo e soprattutto quando ha la possibilità di calciare in porta perde l’attimo. La panchina con l’Udinese e l’uscita dal campo anzitempo contro il Bruges Champions League riassumono perfettamente la condizione del portoghese oggi. (Dailymilan.it)

