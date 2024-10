Antonio Razzi scatenato sul palco: l’ex senatore balla tra le miss di “Venere d’Italia”. Le immagini fanno il giro del web (Di giovedì 24 ottobre 2024) Capello bianco scompigliato dal vento, completo blu e dietro le miss schierate. Antonio Razzi, ex senatore dell’Italia dei Valori, passato poi a Forza Italia e infine finito tra gli “impresentabili” è riapparso a un evento pubblico. l’ex politico è salito sul palco del concorso di bellezza “Venere d’Italia” e si è scatenato ballando tra le miss. Razzi ha anche condiviso il momento ballerino sui social, vantandosi della sua “performance”. Come prevedibile il video ha fatto il giro dei social. L'articolo Antonio Razzi scatenato sul palco: l’ex senatore balla tra le miss di “Venere d’Italia”. Le immagini fanno il giro del web proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Antonio Razzi scatenato sul palco: l’ex senatore balla tra le miss di “Venere d’Italia”. Le immagini fanno il giro del web Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Capello bianco scompigliato dal vento, completo blu e dietro leschierate., exdell’Italia dei Valori, passato poi a Forza Italia e infine finito tra gli “impresentabili” è riapparso a un evento pubblico.politico è salito suldel concorso di bellezza “” e si èndo tra leha anche condiviso il momento ballerino sui social, vantandosi della sua “performance”. Come prevedibile il video ha fatto ildei social. L'articolosultra ledi “”. Leildel web proviene da Il Fatto Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Sangiuliano è un poveraccio - si è invaghito di questo corazziere biondo. Nessun complotto. I Ferragnez erano una bolla - non pensavo crollassero così” : la versione di Antonio Ricci - La canzone è contenuta ne “Le hit del Gabibbo”, la compilation con le famose sigle degli anni scorsi. C’è la necessità di creare contenuti dove il vero non è più necessario, anzi colpiscono di più il falso e la cosa non vera”. Se non si fosse fatto ingarbugliare, non ci sarebbe stato nessun complotto. (Ilfattoquotidiano.it)