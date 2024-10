Antonio Conte prima di Napoli-Lecce: “In giro sento dire tante fesserie”, a chi si riferisce (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il tecnico dei partenopei ribadisce un concetto ("tornare in equilibrio") nella conferenza che introduce la prossima partita di campionato. Conte tocca anche altri temi caldi sul tavolo, compreso il rinnovo di Kvara e il possibile turnover in vista del Milan. Fanpage.it - Antonio Conte prima di Napoli-Lecce: “In giro sento dire tante fesserie”, a chi si riferisce Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il tecnico dei partenopei ribadisce un concetto ("tornare in equilibrio") nella conferenza che introduce la prossima partita di campionato.tocca anche altri temi caldi sul tavolo, compreso il rinnovo di Kvara e il possibile turnover in vista del Milan.

Napoli-Lecce - rivedi la conferenza stampa di Antonio Conte (VIDEO) - The post Napoli-Lecce, rivedi la conferenza stampa di Antonio Conte (VIDEO) appeared first on SportFace. A lui chiedo di onorare la maglia”. Bisogna cercare di continuare a fare risultato. Se c’è qualche problema cambierò. Sono tutti titolari. C’è una partita da disputare contro il Lecce. . Le scelte le faccio in base a ciò che vedo. (Sportface.it)

Napoli-Lecce - alle 14 : 30 la conferenza di Antonio Conte – LIVE - Neres scalpita, ad Empoli non ha fatto gol e assist ma ha dato un grande contributo alla squadra affinché tenesse vivo il vantaggio conquistato con il rigore di Kvaratskhelia. Da Meret a Mario Rui fino a Lukaku e Kvaratskhelia. L'articolo Napoli-Lecce, alle 14:30 la conferenza di Antonio Conte – LIVE sembra essere il primo su ilNapolista. (Ilnapolista.it)

Antonio Conte incantato dalla Cappella Sansevero : Il retroscena - Cristo velatoAntonio Conte sembra aver apprezzato appieno questa esperienza, dimostrando ancora una volta il suo interesse per Napoli non solo come luogo di lavoro, ma anche come fonte di ispirazione culturale. Conte è rimasto incantato di fronte al celebre Cristo Velato, capolavoro scultoreo che continua ad affascinare visitatori da tutto il mondo. (Napolipiu.com)