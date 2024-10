Angelina Mango cancella il tour: come chiedere il rimborso dei biglietti dei concerti annullati (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nelle scorse ore, Angelina Mango ha deciso di annullare il suo tour invernale italiano ed europeo, a causa del protrarsi di una rinofaringite acuta, rimandando i concerti. È possibile chiedere il rimborso dei biglietti, ecco come. Fanpage.it - Angelina Mango cancella il tour: come chiedere il rimborso dei biglietti dei concerti annullati Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nelle scorse ore,ha deciso di annullare il suoinvernale italiano ed europeo, a causa del protrarsi di una rinofaringite acuta, rimandando i. È possibileildei, ecco

Non solo Angelina Mango - i cantanti che hanno dovuto fermarsi per problemi alle corde vocali - (Adnkronos) – "Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me", ha scritto Angelina Mango annunciando di aver deciso di annullare il tour italiano e internazionale "per via della mia voce". La vincitrice del festival di Sanremo non ha spiegato nel dettaglio quale sia il problema di salute che la costringe a fermarsi (era stata Live […]. (Periodicodaily.com)

“Che malattia ha”. Angelina Mango - grave problema : l’annuncio sulla salute dopo lo stop al tour - Vi amo tantissimo e vi ringrazio già per l’affetto che so che riceverò in questi giorni». Se trascurata, questa condizione potrebbe portare a una laringite o, in casi estremi, alla formazione di noduli alle corde vocali, con conseguenze potenzialmente durature. Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto». (Tuttivip.it)

Da disfonia a noduli - l’esperto : “Angelina Mango? Cantanti a rischio ma serve educare voce” - I francesi dividono la disfonia in […]. (Adnkronos) – L'ultima è Angelina Mango, che ha annunciato un periodo di riposo per la sua voce, ma la lista di cantanti che si sono fermati 'ai box' è lunga "perché loro possono incorrere nella malattia professionale di cui soffrono anche gli insegnanti: chi lavora tanto con la voce. (Periodicodaily.com)