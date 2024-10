Ilrestodelcarlino.it - Allarme di Confesercenti: "Ora ristori e risarcimenti"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) "Amarezza, disappunto, preoccupazione e anche disperazione". Questi gli stati d’animo raccolti datra i tanti commercianti di Bologna città e dei comuni della provincia che, nella giornata di sabato scorso 19 ottobre, sono stati colpiti dalla disastrosa alluvione. "Uno tsunami" che "ha riversato fiumi e fiumi d’acqua, fango e melma oltre le vetrine di numerosi negozi, allagato i loro magazzini, resi inservibili quintali e quintali di merce". E ora una preoccupazione diffusa per le conseguenze della calamità naturale e per le difficoltà di un tessuto commerciale colpito duramente, fino al cuore della città. "Ancora una volta – affermano i dirigenti diBologna (nella foto, il direttore generale Loreno Rossi) – sono le attività produttive e i negozianti a pagare un prezzo altissimo di eventi calamitosi come quello di sabato.