‘Alforno’ il nuovo cooking show dedicato al mondo del bakery

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Dal 28 ottobre al 1° novembre va in onda Alforno, ilaldel. L’inedito format culinario ci condurrà in un viaggio gustoso alla scoperta delle specialità da forno ed è prodotto da Food Media Factory e Level 33. L’appuntamento è dal lunedì al venerdì alle 18.50, su Sky Uno e in streaming su NOW. Nella cucina di Alforno i padroni di casa sono tre qualificati professionisti del settore, che per l’occasione vestiranno i panni inediti di conduttori e giudici: il re della pizza contemporanea Renato Bosco, il divulgatore enogastronomico Stefano Cavada e il perfezionista della pasticceria e dei lievitati Andrea Tortora. Tre originali scuole di pensiero e tre modi differenti di interpretare impasti e farciture, che condurranno gli spettatori neldeltra ricerca, contemporaneità e tradizione.