A fuoco auto in via Oberdan: è il settimo caso in meno di 10 giorni a Vieste (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ancora un incendio auto, nella notte, a Vieste. Questa volta è successo in via Oberdan, dove una macchina parcheggiata in strada è stata distrutta in un incendio, la cui natura è ancora da accertare.Il fatto è successo poco dopo le 21: sul posto è immediatamente sopraggiunta la protezione Foggiatoday.it - A fuoco auto in via Oberdan: è il settimo caso in meno di 10 giorni a Vieste Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ancora un incendio, nella notte, a. Questa volta è successo in via, dove una macchina parcheggiata in strada è stata distrutta in un incendio, la cui natura è ancora da accertare.Il fatto è successo poco dopo le 21: sul posto è immediatamente sopraggiunta la protezione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scontro fra due auto. Una si ribalta sul fianco. Donna all’ospedale - Incidente grave in via D’Azeglio a Pieve Modolena: donna ferita in collisione tra due auto, trasportata in ospedale in condizioni medie. (ilrestodelcarlino.it)

Rubata bicicletta a un piccolo malato di 8 anni: "Fa la chemio, la bici è una delle sue poche gioie" - L'appello della Pubblica Assistenza Nerviese: "Se qualcuno l’avesse trovata può portarcela in sede in via Oberdan" ... (genovatoday.it)

Tubo dell'acqua rotto a Nervi, strada allagata - Erogazione idrica interrotta in alcune vie del quartiere. Il ritorno alla normalità è previsto entro la serata ... (genovatoday.it)