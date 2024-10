Tpi.it - Usa 2024: 18 milioni di elettori hanno già votato per Trump o per Kamala Harris

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) A due settimane dalle presidenziali previste negli Stati Uniti il prossimo 5 novembre, che vedranno l’ex presidente repubblicano Donaldsfidare l’attuale vicepresidente democratica, almeno 18digiàper posta. Il conteggio, poco più di un decimo dei 150di voti anticipati registrati nel 2020, è stato elaborato dalle piattaforme Catalist ed Edison Research e confermato alla Cnn da alcuni funzionari delle commissioni elettorali di vari Stati. Anche se lo spoglio non è ancora cominciato, visto che in molti territori americani glivengono registrati anche in base al loro orientamento politico, è possibile raccogliere qualche indicazione dal voto anticipato in vista della sfida tra