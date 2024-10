Tumori, scoperto un Rna potenziale bersaglio per fermare mieloma multiplo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Identificato un nuovo potenziale bersaglio terapeutico per il mieloma multiplo, un Rna lungo non codificante ('long non coding Rna'), che ha un ruolo chiave nello sviluppo e nella progressione tumorale. La scoperta è avvenuta all’Università Magna Graecia di Catanzaro in collaborazione con lo Human Technopole di Milano. I risultati dello studio, sostenuto da L'articolo Tumori, scoperto un Rna potenziale bersaglio per fermare mieloma multiplo proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Identificato un nuovoterapeutico per il, un Rna lungo non codificante ('long non coding Rna'), che ha un ruolo chiave nello sviluppo e nella progressione tumorale. La scoperta è avvenuta all’Università Magna Graecia di Catanzaro in collaborazione con lo Human Technopole di Milano. I risultati dello studio, sostenuto da L'articoloun Rnaperproviene da Webmagazine24.

