Treni, aggressioni al personale. Oggi sciopero di protesta (Di mercoledì 23 ottobre 2024) sciopero del personale ferroviario Trenitalia Tper, Oggi, di quattro ore (dalle 11 alle 15) che protesta contro le continue aggressioni. L’ultima, per quanto riguarda Bologna, si è verificata sabato nel piazzale Ovest. Lunedì sono state due: a Modena sul treno 2482 e sul treno 3937 alla stazione di Cesena. I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Orsa ferrovie dell’Emilia-Romagna hanno deciso di indire "una prima azione di sciopero per denunciare con forza le gravi e non più tollerabili condizioni di lavoro in termini di sicurezza (e aggressioni) per le lavoratrici e i lavoratori front line delle imprese ferroviarie". Trenitalia Tper avvisa che lo sciopero "può comportare modifiche al servizio dei Treni Regionali in Emilia Romagna anche prima del suo inizio e dopo la sua conclusione". Possibili ripercussioni sul servizio regionale anche nelle regioni limitrofe. Ilrestodelcarlino.it - Treni, aggressioni al personale. Oggi sciopero di protesta Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)delferroviariotalia Tper,, di quattro ore (dalle 11 alle 15) checontro le continue. L’ultima, per quanto riguarda Bologna, si è verificata sabato nel piazzale Ovest. Lunedì sono state due: a Modena sul treno 2482 e sul treno 3937 alla stazione di Cesena. I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Orsa ferrovie dell’Emilia-Romagna hanno deciso di indire "una prima azione diper denunciare con forza le gravi e non più tollerabili condizioni di lavoro in termini di sicurezza (e) per le lavoratrici e i lavoratori front line delle imprese ferroviarie".talia Tper avvisa che lo"può comportare modifiche al servizio deiRegionali in Emilia Romagna anche prima del suo inizio e dopo la sua conclusione". Possibili ripercussioni sul servizio regionale anche nelle regioni limitrofe.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In un anno in Lombardia quasi 5mila aggressioni al personale sanitario - Le aggressioni al personale sanitario sono un problema enorme. In un anno, in Lombardia, si sfiorano i 5mila episodi. Regione Lombardia rafforza ora il proprio impegno nella tutela dei lavoratori sanitari e socio-sanitari con una serie di misure operative volte a prevenire e contrastare gli... (Leccotoday.it)

Aggressioni al personale sanitario : incontro in Prefettura - Evento formativo ieri mattina in Prefettura a Pisa sul delicato tema della sicurezza di coloro che esercitano le professioni sanitarie, con la partecipazione di personale delle forze dell’ordine, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana e dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, alla presenza... (Pisatoday.it)

Continue aggressioni ai sanitari : secondo corso di difesa personale a Brindisi - BRINDISI - L'ultima aggressione, l'ultima di una purtroppo lunga serie, risale a mercoledì 9 ottobre 2024: un'infermiera, in provincia di Forlì, è stata accoltellata al collo e alla mano. Per fortuna le ferite riportare non sono state gravi. L'emergenza è evidente: medici, infermieri e oss... (Brindisireport.it)