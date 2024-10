Gaeta.it - Tragico incidente a Viserba: donna 84enne muore dopo caduta in casa

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio drammatico è avvenuto nella notte a, una frazione del comune di Rimini, dove unadi 84 anni, originaria della Germania, ha perso la vitaessere stata trasportata d’urgenza in ospedale a causa di una. Questoha portato l’autorità giudiziaria a disporre un’autopsia per accertare le cause esatte del decesso. La vicenda segna una triste nota nella giornata della comunità locale, evidenziando la vulnerabilità degli anziani in situazioni quotidiane. La dinamica dell’Secondo le prime informazioni fornite dagli agenti dei carabinieri della Stazione di, larisiedeva con la figlia e viveva una vita apparentemente tranquilla.