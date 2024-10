Puntomagazine.it - The Wallà, cantiere di due giorni di Ca’Foscari per studiare i materiali della street art

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Esperte nel settoreScienzaConservazione del Patrimonio dell’Università Ca’ Foscari di Venezia studieranno i murales realizzati durante la stagione estiva del borgo dell’arte di strada” All’internoconvenzione tra l’Università Ca’ Foscari Venezia, in particolare del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, con il comune di Riese Pio X e il Collettivo Bocaverta un gruppo di studenti e studentesse del secondo anno laurea magistrale in “Conservation Science and Technology for Cultural Heritage”, aprirà undiagnostico a Vallà, il borgoart trevigiano che ospita il progetto The. Il gruppo, composto da 12 studenti, guidati dalla professoressa Francesca Izzo, studierà le opere realizzate negli ultimi mesi.