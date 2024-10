Ilfattoquotidiano.it - Tenta di recuperare il telefono ma rimane incastrata a testa in giù tra le rocce per 7 ore: “In 10 anni da soccorritore non ho mai visto una situazione simile”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ha trascorso sette ore ain giù,in una stretta fessura tra lein cui si era infilata per cercare diil telefonino che le era caduto. E’ quanto successo ad una giovane di 23durante un’escursione nella Hunter Valley, una delle regioni più celebri dell’Australia per i suoi vigneti. L’incidente è avvenuto il 12 ottobre, ma le immagini e i dettagli sono stati resi pubblici solo qualche giorno dopo attraverso i canali social della NSW Ambulance, dove i soccorritori hanno raccontato nei dettagli la complessa operazione messa in atto per salvarle la vita. “Il lavoro di squadra e l’utilizzo di attrezzature specializzate sono stati fondamentali per portare a termine con successo l’operazione”, ha concluso Watts. “Stavamo camminando in una proprietà privata a Laguna, quando ille è scivolato di mano”, ha raccontato uno degli amici della ragazza.