Spaventoso incendio in una autorimessa a Cerignola: a fuoco tre garage, diversi mezzi distrutti (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un incendio di grosse dimensioni è divampato nella notte in una autorimessa alla periferia di Cerignola. Le fiamme sono divampate nel complesso di garage situato lungo la Sp 143, coinvolgendo almeno tre unità e distruggendo i mezzi presenti al loro interno. Sul posto è stato necessario Foggiatoday.it - Spaventoso incendio in una autorimessa a Cerignola: a fuoco tre garage, diversi mezzi distrutti Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Undi grosse dimensioni è divampato nella notte in unaalla periferia di. Le fiamme sono divampate nel complesso disituato lungo la Sp 143, coinvolgendo almeno tre unità e distruggendo ipresenti al loro interno. Sul posto è stato necessario

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - vasto incendio in zona Poggioreale : a fuoco un’autorimessa - Un vasto incendio è scoppiato nella zona orientale di Napoli, tra Poggioreale e Gianturco. Le cause del rogo non sono ancora state chiarite, ma sembra che abbia avuto origine in un’autorimessa situata in via De Roberto, nell’area nota come “zona ... (Teleclubitalia.it)