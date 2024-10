Sparò alla vicina di casa con fucile da sub facendole perdere un occhio: prosciolto (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sotto processo per aver ferito la vicina di casa Petronela Codreanu con il suo fucile subacqueo, Pasquale Serra, 60 anni, di Golfo Aranci (Sassari), è stato prosciolto dal gip del tribunale di Tempio Pausania dall’accusa di tentato omicidio. Il giudice ha emesso la sentenza di non luogo a procedere perché l’imputato, pur ritenuto da un Imolaoggi.it - Sparò alla vicina di casa con fucile da sub facendole perdere un occhio: prosciolto Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sotto processo per aver ferito ladiPetronela Codreanu con il suosubacqueo, Pasquale Serra, 60 anni, di Golfo Aranci (Sassari), è statodal gip del tribunale di Tempio Pausania dall’accusa di tentato omicidio. Il giudice ha emesso la sentenza di non luogo a procedere perché l’imputato, pur ritenuto da un

