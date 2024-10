Lapresse.it - Spano, dal Maxxi al Mic fino alle dimissioni dopo 10 giorni

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una carica lunga appena 10. Tanto è durato il ruolo di Francescoa Capo di Gabinetto del ministero della Cultura. Nominato lo scorso 14 ottobre dal ministro Alessandro Giuli, facendo seguito alla revoca dell’incarico a Francesco Gilioli da parte dello stesso ministro avvenuta l’11 ottobre che lo aveva accusato di aver fatto trapelare notizie riservatissime all’esterno dell’ufficio,si è dimesso per “il contesto venutosi a creare, non privo di sgradevoli attacchi personali“, che “non mi consente più di mantenere quella serenità di pensiero che è necessaria per svolgere questo ruolo così importante”.