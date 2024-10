Donnapop.it - Sonia Bruganelli voleva il posto di Selvaggia Lucarelli nella giuria di Ballando: la giornalista conferma tutto e rivela…

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)deve averci preso gusto a fare l’opinionista e ha provato a soffiare ildidi, ma – purtroppo – le ha detto male Come ricordiamo, le ultime edizioni dicon le Stelle persono state molto pesanti, tanto che si è spesso vociferato che la giurata potesse lasciare il suo. A quanto pare, questi rumors avrebbero in qualche modo stuzzicato, che ha pensato bene di farsi avanti. L’ex moglie di Paolo Bonolis si sarebbe proposta come giudice del programma di Milly Carlucci, ottenendo però “solamente” uncome concorrente. A quanto pare, le voci sul presunto furto chefare nei confronti diè reale e arlo è proprio lastessa.