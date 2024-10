Lanazione.it - Scuola in sciopero il 31 ottobre. Cgil: “Basta precariato, più investimenti”

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Firenze, 232024 – Il personale docente e Ata scende in piazza. Il 31sarà una giornata di protesta per tutti gli operatori del ‘comparto istruzione e ricerca’, dunquee università. La giornata diè stata proclamata dalla Flc-, che denuncia ancora una volta una “totale mancanza di attenzione da parte del governo e del ministero su temi chiave come retribuzioni, stabilizzazione del persona le e condizioni di lavoro”. Il governo, denuncia il sindacato, “ha stanziato fondi che coprono appena un terzo dell'inflazione per il triennio 2022-2024, pari a un aumento medio lordo di 135 euro al mese, mentre le richieste sindacali puntano ad ottenere almeno 400 euro. La differenza si traduce in una perdita di circa 270 euro mensili per ogni lavoratore, che equivale a 3.500 euro l’anno”.