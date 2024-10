Ritorno alle origini per Lady Gaga: come sarà il nuovo singolo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Quello che segretamente (ma nemmeno troppo) molti fan di Lady Gaga hanno sperato per anni potrebbe concretizzarsi molto presto. Sembra che la Germanotta abbia optato per un Ritorno alle origini con questo attesissimo comeback. Già dai teaser avevamo tutti intuito che Disease potesse avere atmosfere più cupe degli ultimi lavori e probabilmente sarà così. Unendo le informazioni che abbiamo avuto dalla stessa Gaga a quelle di una fonte di Page Six adesso sappiamo cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo singolo. Il mese scorso la cantante americana ha rivelato che il suo fidanzato, Michael Polansky, l’ha spronata a tornare al genere che l’ha resa una superstar mondiale: “Michael è la persona che mi ha detto di fare un nuovo disco pop. Mi ha detto, ‘Tesoro. Ti amo. Devi fare musica pop’. E io ho ascoltato le sue parole“. Biccy.it - Ritorno alle origini per Lady Gaga: come sarà il nuovo singolo Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Quello che segretamente (ma nemmeno troppo) molti fan dihanno sperato per anni potrebbe concretizzarsi molto presto. Sembra che la Germanotta abbia optato per uncon questo attesissimoback. Già dai teaser avevamo tutti intuito che Disease potesse avere atmosfere più cupe degli ultimi lavori e probabilmentecosì. Unendo le informazioni che abbiamo avuto dalla stessaa quelle di una fonte di Page Six adesso sappiamo cosa dobbiamo aspettarci dal. Il mese scorso la cantante americana ha rivelato che il suo fidanzato, Michael Polansky, l’ha spronata a tornare al genere che l’ha resa una superstar mondiale: “Michael è la persona che mi ha detto di fare undisco pop. Mi ha detto, ‘Tesoro. Ti amo. Devi fare musica pop’. E io ho ascoltato le sue parole“.

