Gaeta.it - Riforma dei Poli di Innovazione in Abruzzo: al via un nuovo percorso di sviluppo regionale

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In, idisi preparano a una significativa riorganizzazione grazie all’impegno dell’assessore alle Attività Produttive, Tiziana Magnacca. Durante un incontro con i rappresentanti dei seiattivi nella regione, sono emerse nuove strategie e ambizioni per il futuro. L’obiettivo è quello di aggiornare la legge del 2012 che ha regolato la creazione e l’operatività di queste strutture, con un focus particolare sull’integrazione tra i diversi settori e sull’adeguatezza della programmazione europea FESR 2021-2027.della legge 12 del 2012 Nel corso della riunione tenutasi a Pescara, Tiziana Magnacca ha esposto le linee guida per unanecessaria della legge che ha originato idi