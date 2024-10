Paolo Patui presenta il suo nuovo libro su Luigi Candoni (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nell’anno del 50° anniversario dalla sua scomparsa, Luigi Candoni torna protagonista grazie all’ultima fatica editoriale di Paolo Patui: “Luigi Candoni. Un sipario ancora aperto sul teatro italiano del secondo dopoguerra”, un volume realizzato con il sostegno del Teatri Stabil Furlan, che sarà Udinetoday.it - Paolo Patui presenta il suo nuovo libro su Luigi Candoni Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nell’anno del 50° anniversario dalla sua scomparsa,torna protagonista grazie all’ultima fatica editoriale di: “. Un sipario ancora aperto sul teatro italiano del secondo dopoguerra”, un volume realizzato con il sostegno del Teatri Stabil Furlan, che sarà

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Riscoprire Luigi Candoni: presentazione del libro di Paolo Patui a Udine - UDINE, 21 OTTOBRE 2024 – In occasione del 50° anniversario dalla scomparsa di Luigi Candoni, il celebre commediografo friulano torna alla ribalta grazie all’ultima fatica editoriale di Paolo Patui: “L ... (nordest24.it)

Patui racconta Candoni: il 26 ottobre la presentazione del volume sul celebre drammaturgo friulano - La monografia sul famoso autore appartenente alla grande tradizione postpirandelliana sarà svelata alla libreria Friuli alle ore 18 ... (messaggeroveneto.gelocal.it)

Maratona di New York a teatro. 11-12 ottobre a Udine - Vent’anni dopo la fortunata versione con gli attori Claudio Moretti e Fabiano Fantini, in scena per oltre un centinaio di repliche, la regista Rita Maffei riprende la sua regia di Maratona di New York ... (udine20.it)