Palpeggia due volte la nipote 12enne della compagna, medico 81enne condannato a 4 anni e 2 mesi (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Tribunale di Bergamo ha condannato a 4 anni e 2 mesi un medico 81enne per atti sessuali su minorenni. L'uomo avrebbe Palpeggiato due volte la nipote 12enne della donna con cui aveva avuto una relazione. Fanpage.it - Palpeggia due volte la nipote 12enne della compagna, medico 81enne condannato a 4 anni e 2 mesi Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Tribunale di Bergamo haa 4e 2unper atti sessuali su minorenni. L'uomo avrebbeto dueladonna con cui aveva avuto una relazione.

