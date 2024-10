Sport.quotidiano.net - Pallanuoto, il presidente nazionale fin in visita allo sterlino incontra la numero uno gambardella. Barelli applaude la Rari Nantes: "Una realtà che vanta 80 anni e un roseo futuro»

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ottant’da festeggiare nel migliore dei modi. Si avvicina l’versario per la, la società costituita nel 1946 e che vuole celebrare questo il traguardo nel migliore dei modi tra i risultati da ottenere in vasca e maquillage della piscina di casa dello. A farall’impianto di via Murri ildella Fin, Paoloche accompagnato dalla responsabile settore relazioni esterne Laura Del Sette, ha osservato la struttura e salutato una rappresentanza di atleti, genitori e dirigenti. "E’ un piacere essere qui in un impianto storico di una società rinomata nel mondo natatorio– dice–. I ragazzi devono essere fieri di far parte di questa". Poi le parole sono andate verso coloro che guidano e hanno guidato la società.