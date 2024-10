Nuovo bando ministeriale da 100 milioni per i distretti del cibo: Tiso esprime soddisfazione (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un passo significativo per il settore agroalimentare italiano è stato recentemente annunciato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Con l’uscita di un Nuovo bando dedicato ai distretti del cibo, il governo ha stanziato 100 milioni di euro per promuovere e sviluppare le produzioni locali. Questo intervento è mirato a migliorare la sicurezza alimentare, aumentare la sostenibilità e competitività del settore, oltre a combattere il problema dello spreco alimentare. Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro, ha espresso il proprio entusiasmo riguardo a questa iniziativa, sottolineando l’importanza dei distretti del cibo per l’integrazione delle piccole e medie imprese. La missione dei distretti del cibo I distretti del cibo rappresentano un modello innovativo per la valorizzazione delle produzioni agricole locali. Gaeta.it - Nuovo bando ministeriale da 100 milioni per i distretti del cibo: Tiso esprime soddisfazione Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un passo significativo per il settore agroalimentare italiano è stato recentemente annunciato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Con l’uscita di undedicato aidel, il governo ha stanziato 100di euro per promuovere e sviluppare le produzioni locali. Questo intervento è mirato a migliorare la sicurezza alimentare, aumentare la sostenibilità e competitività del settore, oltre a combattere il problema dello spreco alimentare. Andrea, presidente nazionale di Confeuro, ha espresso il proprio entusiasmo riguardo a questa iniziativa, sottolineando l’importanza deidelper l’integrazione delle piccole e medie imprese. La missione deideldelrappresentano un modello innovativo per la valorizzazione delle produzioni agricole locali.

