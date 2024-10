Nominato cardinale dal Papa rifiuta la porpora: “Preferisco restare qui” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una decisione controcorrente ha scosso i vertici della Chiesa cattolica: iI vescovo indonesiano Paskalis Bruno Syukur, 62 anni, che Papa Francesco ha designato cardinale, ha rinunciato alla nomina. Questo gesto ha subito suscitato domande e speculazioni su quali fossero le vere motivazioni dietro a una scelta così inusuale e controcorrente rispetto al tradizionale percorso di carriera ecclesiastica. Desiderio di crescita spirituale Il vescovo Syukur ha giustificato la sua scelta come un’opportunità per continuare il suo cammino spirituale e di crescita personale. In una dichiarazione ufficiale, ha affermato di voler “dedicare più tempo a migliorare la propria vita sacerdotale e pastorale“. Secondo le sue parole, la nomina a cardinale, un ruolo di grande responsabilità e visibilità all’interno della Chiesa, potrebbe allontanarlo dai suoi doveri più immediati verso la comunità locale. Velvetmag.it - Nominato cardinale dal Papa rifiuta la porpora: “Preferisco restare qui” Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una decisione controcorrente ha scosso i vertici della Chiesa cattolica: iI vescovo indonesiano Paskalis Bruno Syukur, 62 anni, cheFrancesco ha designato, ha rinunciato alla nomina. Questo gesto ha subito suscitato domande e speculazioni su quali fossero le vere motivazioni dietro a una scelta così inusuale e controcorrente rispetto al tradizionale percorso di carriera ecclesiastica. Desiderio di crescita spirituale Il vescovo Syukur ha giustificato la sua scelta come un’opportunità per continuare il suo cammino spirituale e di crescita personale. In una dichiarazione ufficiale, ha affermato di voler “dedicare più tempo a migliorare la propria vita sacerdotale e pastorale“. Secondo le sue parole, la nomina a, un ruolo di grande responsabilità e visibilità all’interno della Chiesa, potrebbe allontanarlo dai suoi doveri più immediati verso la comunità locale.

