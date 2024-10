Nba, è storia: LeBron e Bronny in campo insieme. Celtics da sballo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Milano, 23 ottobre 2024 - Nella notte italiana, è stata scritta una pagina di storia in Nba. Per la prima volta, padre e figlio in campo insieme. Era già successo, con i medesimi protagonisti, in preseason e adesso è ricapitato in una gara ufficiale. Contro Minnesota, ecco che coach JJ Redick (al debutto sulla panchina dei Lakers) ha schierato contemporaneamente LeBron James e suo figlio Bronny, che ha così fatto il proprio esordio nel campionato di basket più importante del mondo dopo essere stato scelto dalla franchigia di Los Angeles allo scorso Draft con la chiamata numero 55. Il momento più atteso dalla Crypto.com Arena è arrivato a quattro minuti dalla fine del primo tempo, con LeBron e Bronny a fare il loro ingresso sul parquet l'uno al fianco dell'altro. Sport.quotidiano.net - Nba, è storia: LeBron e Bronny in campo insieme. Celtics da sballo Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Milano, 23 ottobre 2024 - Nella notte italiana, è stata scritta una pagina diin Nba. Per la prima volta, padre e figlio in. Era già successo, con i medesimi protagonisti, in preseason e adesso è ricapitato in una gara ufficiale. Contro Minnesota, ecco che coach JJ Redick (al debutto sulla panchina dei Lakers) ha schierato contemporaneamenteJames e suo figlio, che ha così fatto il proprio esordio nel campionato di basket più importante del mondo dopo essere stato scelto dalla franchigia di Los Angeles allo scorso Draft con la chiamata numero 55. Il momento più atteso dalla Crypto.com Arena è arrivato a quattro minuti dalla fine del primo tempo, cona fare il loro ingresso sul parquet l'uno al fianco dell'altro.

