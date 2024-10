Meteo, tempo in peggioramento: scatta l'allerta arancione (Di mercoledì 23 ottobre 2024) peggioramento delle condizioni Meteorologiche con piogge anche a carattere di rovescio o temporale sia per la giornata di oggi, mercoledì 23 ottobre, che domani, giovedì 24. Le precipitazioni, che interesseranno tutto il territorio regionale, sono previste più frequenti sull’Arcipelago e sulle Pisatoday.it - Meteo, tempo in peggioramento: scatta l'allerta arancione Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)delle condizionirologiche con piogge anche a carattere di rovescio orale sia per la giornata di oggi, mercoledì 23 ottobre, che domani, giovedì 24. Le precipitazioni, che interesseranno tutto il territorio regionale, sono previste più frequenti sull’Arcipelago e sulle

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meteo, allerta gialla sul nord del Piemonte: arriva la pioggia poi il tempo peggiora nel weekend - Il clima si manterrà relativamente mite, con temperature che a Torino oscilleranno tra i 13°C e i 20°C, ma sarà nel weekend che la situazione muterà radicalmente ... (torinotoday.it)

Meteo – Tempo più stabile in vista della prossima settimana grazie all’alta pressione, possibile peggioramento per novembre - Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Un vasto campo di alta pressione si trova disteso su gran parte dell’Europa con massimi di pressione al suolo di circa 1035 hPa ... (centrometeoitaliano.it)

Meteo Campobasso, previsioni da Giovedì 24 a Sabato 26 Ottobre - Previsioni Meteo per Giovedì, 24 Ottobre 2024: La giornata di giovedì si preannuncia caratterizzata da un cielo coperto per la maggior parte del giorno. Le prime ore vedranno la presenza di nebbia, co ... (informazione.it)