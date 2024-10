Thesocialpost.it - Marina Berlusconi difende Meloni: “Alcuni giudici sono contro il Paese”

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Durante l’inaugurazione della nuova libreria Mondadori nella Galleria Sordi di Roma,ha rilasciato dichiarazioni forti, attaccando una parte della magistratura italiana. “Certinonnemici di mio padre o della, manemici del”, ha affermato l’imprenditrice, lasciando intendere un clima di ostilità da parte disettori giudiziari verso il governo e la famiglia. Alla domanda su un suo possibile ingresso in politica,ha chiarito che non è un’opzione che intende prendere in considerazione. “Mi hanno fatto questa domanda un sacco di volte: mio padre me lo ha sempre sconsigliato. Io faccio l’imprenditrice, mi piace quello che faccio e questo vorrò continuare a fare nel futuro”, ha ribadito, escludendo così qualsiasi ipotesi di un suo futuro in politica.